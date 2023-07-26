Для відпочинку на Мальдівах Арістов дистанційно відкрив лікарняний – прокуратура

В Офісі генерального прокурора вказали механізм, яким депутат Верховної Ради з владної фракції Юрій Арістов скористався, щоб відпочити на Мальдівах.

«За даними слідства, народний депутат України у липні 2023 року на три дні виїхав до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки. Після цього дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва без проведення медичного огляду. Під час лікарняного народний депутат разом з сім’єю перебував на території Мальдівської Республіки», – вказано в повідомленні.

Також «виявлено та вилучено паспорти для виїзду за кордон з відмітками про перетин кордону з Мальдівською Республікою», інформують в ОГП.

Досудове розслідування за фактом внесення неправдивих відомостей здійснюється Державним бюро розслідувань (ч. 1 ст. 366 КК України – «службове підроблення»). Санкція статті передбачає покарання штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Повідомлення аналогічного змісту оприлюднили ДБР та СБУ.

25 липня Юрій Арістов подав заяву про складання повноважень – після того, як публічною стала інформація про його відпочинок на Мальдівах. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Пізно ввечері 24 липня видання «Слідство.Інфо» повідомило, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем.

Сам Арістов не відповів на дзвінки журналістів, його помічниця теж не дала відповіді на запит.