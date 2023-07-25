У «Слузі народу» обіцяють виключити депутата Арістова, якщо підтвердиться його відпочинок на Мальдівах

У владній фракції «Слуга народу» відреагували на повідомлення про ймовірний відпочинок свого колеги, депутата Верховної Ради Юрія Арістова на Мальдівах.

«По ситуації з Арістовим: ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції; запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію; у разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату», – написав голова пропрезидентської фракції Давид Арахамія 25 липня.

Пізно ввечері 24 липня видання «Слідство.Інфо» повідомило, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем.

Сам Арістов не відповів на дзвінки журналістів, його помічниця теж не дала відповіді на запит.

У 2019 році Юрій Арістов був обраний депутатом від партії «Слуга народу». У грудні 2022 року його обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

До обрання депутатом Арістов був партнером Володимира Зеленського в бізнесі з продажу риби та морепродуктів, вказує «Слідство.Інфо».