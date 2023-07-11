Фонд звинуваченого у спробі підкупу поліцейських Трухіна передав прикордонникам 200 дронів. Голова ДПСУ подякував особисто

Прикордонники отримали 200 дронів-камікадзе від «Благодійного фонду Олександра Трухіна», повідомила у вівторок пресслужба Держприкордонслужби.

«Представники фонду передали прикордонникам 200 FPV-дронів. Комплекси з маневреними квадрокоптерами здатні на значній відстані від оператора вражати техніку та живу силу противника», – повідомила пресслужба.

Відомство процитувало голову ДПСУ Сергія Дейнеко, який сказав, що «вдячний за таку вагому допомогу підрозділам ДПСУ», і що «отримані засоби дозволять ще сильніше бити ворога, уберігаючи життя наших воїнів».

«Благодійний фонд Олександра Трухіна» заснований колишнім народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Трухіним, який став фігурантом справи про спробу підкупу патрульних поліцейських.

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1 лютого минулого року у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (тоді ще очільникові МВС, а нині загиблому Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком. Після оприлюднення відео Трухіна виключили з партії «Слуга народу», згодом парламент підтримав і припинення його повноважень як народного депутата.

Трухін визнав провину і пішов на угоду зі слідством, йому присудили штраф.