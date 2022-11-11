Обшук ДБР у «слуги народу» Арістова: адвокати кажуть про відсутність дозволу в слідчих

Державне бюро розслідувань 11 листопада провело обшуки у «слуги народу» та голови парламентського комітету з питань бюджету Юрія Арістова. Це Радіо Свобода підтвердили одразу два незалежні одне від одного джерела в правоохоронних органах.

Про обшуки у Арістова також повідомили його адвокати.

«Слідчі зламали двері житла та вилучили телефон дружини, на який знімали такі дії на відео. Крім того, депутату не повідомили суть слідчої дії, що триває, і не запропонували добровільно видати речі, які шукають. Втім, не зрозуміло, чи є у слідчих взагалі намір знайти щось конкретне і чи вони знають, що шукають», – зазначили у юридичній компанії «Міллер», що захищає інтереси Арістова.

За словами адвокатів, у слідчих не було ухвали суду про надання дозволу на проведення такого обшуку.

«Аргументація слідчих – проводиться невідкладний обшук. Тому вони не мали отримувати дозволу заздалегідь. Втім, проникнення до житла без дозволу суду можливе лише у таких невідкладних випадках: порятунок життя людей та майна і безпосереднє переслідування осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення», – стверджують у юридичній компанії «Міллер».

Як додають захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.

Сам Арістов, а також Державне бюро розслідувань наразі не коментували факт цього обшуку.