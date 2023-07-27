ДБР повідомило про затримання керівників обласного і районного військкоматів на Рівненщині

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання керівників обласного і районного територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Рівненській області, які «побили підлеглого і знущалися над ним». В одного із посадовців знайшли наркотики, повідомила пресслужба ДБР.

«Полковник і підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити і побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення «виховних заходів» у хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки і вимолювати пробачення», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, 26 липня пройшли шість обшуків за місцем роботи, проживання і у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

«Було виявлено і вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка. У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин», – повідомили в Державному бюро розслідувань.

Районному військкому оголосили про підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК і СП оголосили про підозру у «перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У ДБР повідомили, що ініціювали звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів і відсторонення від посад.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 27 липня, яке проходило у Дніпрі, йшлося про «всеохопну перевірку» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). «Одинадцять областей – на особливому контролі», – написав президент у телеграмі, не навівши подробиць.

Напередодні Національна поліція України повідомила про затримання співробітників ТЦК у Волинській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях. Цим особам повідомляють про підозри в отриманні хабарів за ухилення від призову.

Як заявили в Міноборони України, від початку повномасштабної війни розслідують уже 106 кримінальних справ щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Фігурантом кримінальних справ став 21 співробітник ТЦК та СП.

У вечірньому відеозверненні 25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про «невтішні результати» перевірки військкомів.

Президент після чергового засідання Ставки 21 липня повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів.

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Цьому передувало оприлюднення розслідування «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, в якому йшлося про те, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро. Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Наприкінці червня стало відомо, що Євгена Борисова, який став фігурантом розслідування, звільнили з посади.

22 липня Борисову повідомили про підозру, але Державне бюро розслідувань не знало про місце його перебування. Його підозрюють, серед іншого, у набутті активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України), а також в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману.

Через два дні ДБР повідомило про затримання колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгена Борисова. 25 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави – 150 млн гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляло про факти незаконного збагачення Борисова на понад 188 млн грн.