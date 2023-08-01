У дніпропетровського військкома пройшли обшуки: за час воєнного стану він придбав майна на 350 тис дол

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про обшуки у голови Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки у справі про незаконне збагачення.

«На Дніпропетровщині провели обшуки в обласного воєнкома. Він за час воєнного стану він придбав майна на 350 000 доларів США. За півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м²», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, обшуки провели за місцем роботи та проживання військкома та його близьких.



«Воєнкому загрожує позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – йдеться в повідомленні.

Прізвища фігуранта справи у МВС не вказують, однак з відкритих джерел відомо, що керівником Дніпропетровського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки є Анатолій Пікало.

Раніше за підозрою у незаконному збагаченні, неявці на службу без поважних причин та ухиленні від військової служби затримали колишнього одеського військкома Євгена Борисова.

За версією слідства, під час воєнного стану члени сім’ї Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміум-класу та нерухомість в Іспанії. На початку грудня 2022 року він, будучи посадовцем, який відповідає за мобілізацію, виписався зі шпиталю і понад два тижні не з’являвся на службі. У другій половині грудня Борисов виїхав за кордон: разом із сім’єю він майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії. 24 липня Борисова заарештували в Києві, суд взяв його під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 150 млн грн. Майно ексвійськкома та його родини арештоване.