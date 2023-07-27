Майно ексвійськкома Борисова та його родини арештовано – ДБР

За матеріалами розслідування Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї, повідомляє у четвер пресслужба ДБР.

У відомстві кажуть, що серед арештованого майна:

• Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

• Будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м і 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

• Автомобілі Toyota Land Cruiser (2023 року випуску), Mercedes-Benz G 63 AMG (2022), Mercedes-Benz EQV (2022), Mercedes-Benz GLE 400 (2021), Porsche Macan GTS (2016), Audi A6 (1999) та інше.

«Родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску. Як встановили працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома. Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль вилучений», – повідомили в ДБР.

Проти Євгена Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями щодо фактів незаконного збагачення. 24 липня ДБР затримало колишнього воєнкома, суд взяв його під варту на 60 діб із можливість внесення застави у 150 млн грн.