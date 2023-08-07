В Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, він помер у частині – прокуратура

В Одеській області територіальний центр комплектації та соціальної підтримки в місті Березівка мобілізував 29-річного чоловіка на імʼя Борис, який був інвалідом із дитинства. Невдовзі після прибуття до військової частини чоловік помер унаслідок нападу епілепсії, повідомляє регіональне видання «Інтент».

«Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги мешканцю смт Ширяєво Одеської області, який помер після прибуття до військової частини», – ідеться в поширеному 7 серпня повідомленні Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Кримінальне провадження порушене з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України («умисне вбивство»), за фактом смерті 01.08.2023 о 22-й годині військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини.

«Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини», – додають у прокуратурі.

Про «шок» унаслідок смерті мобілізованого чоловіка з вадами здоровʼя написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«У мене так само, як і у суспільства, багато запитань «чому?» до тих службових осіб, які ухвалили це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження», – написав очільник області.

Він також висловив співчуття родині і близьким померлого.