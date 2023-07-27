Парламент продовжив воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня (до 18 листопада). Про підтримку законопроєктів, внесених напередодні президентом України, повідомила низка народних депутатів у своїх телеграм-каналах.

Востаннє парламент продовжував термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії у травні – на 90 днів, до 18 серпня.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.