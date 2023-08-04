Ще одному військкому повідомили про підозру – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили, що підозру отримав колишній керівник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП, повідомляє пресслужба ОГП.

«Йому інкриміновано перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, у 2022 році підозрюваний безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям на загальну суму майже 1 млн грн. Встановлено, що вони не брали безпосередньої участі у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

«Встановлюється повне коло учасників, причетних до протиправної схеми», – повідомили в ОГП.

У відомстві не вказують імені підозрюваного, однак з відкритих джерел відомо, що очолює Донецький обласний ТЦК та СП очолює Геннадій Яременко.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив про «всеохопну перевірку» військкоматів. За його словами, 11 областей взяли на особливий контроль. Днями правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, а також були заарештовані керівники обласного і районного військкоматів Рівненщини.