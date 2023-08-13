Зеленський щодо обстрілів Херсонщини: «воїни відповідають окупантам на терор»

Від початку доби 13 серпня було отримано 17 повідомлень щодо обстрілів армією РФ Херсонщини, зазначив президент України Володимир Зеленський у відеозверенні.

«Загалом лише від початку цієї доби й до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише з Херсонської області. А ще – Миколаївська область, Запоріжжя, Донбас, Харківська область, прикордоння з Росією в районах північного сходу», – заявив він.

За словами Зеленського, «немає жодного дня, коли російське зло отримує відповідь від Збройних сил України».

«Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді», – заявив він.

Президент зазначив, що «кожен український воїн має змогу повернути Україні справедливість».

«І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківської до Херсонської областей, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість», – додав він.

13 серпня внаслідок удару сил РФ по Херсонщині постраждало 20 людей, з них семеро загинуло, а 13 – поранені, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.