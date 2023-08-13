На Херсонщині зросла кількість жертв обстрілів РФ: загинула ціла сім’я – МВС

На Херсонщині до семи зросло число загиблих внаслідок російських обстрілів 13 серпня. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в лікарні помер 12-річний хлопчик, якого в тяжкому стані шпиталізували після поранення в Широкій Балці.

«У Широкій Балці загинула вся сім’я. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні», – написав Клименко у телеграмі.

Раніше влада повідомила про загибель у цьому населеному пункті чоловіка і членів однієї родини: чоловіка, жінки і дівчинки, якій було 23 дні. Про загибель ще двох чоловіків повідомили у Станіславі на Херсонщині. Крім того, за даними влади, щонайменше шестеро людей були поранені.

У Херсоні через обстріли частково зникло світло. Як повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок російських ударів пошкоджена високовольтна лінія живлення.

«Наразі деякі райони міста, включаючи центр, без електропостачання. На даний час фахівці виконують відповідні роботи – перепідключають на резервну лінію для ремонту основної», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.