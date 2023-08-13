Війська РФ обстріляли Херсонщину: влада повідомила про 5 загиблих

П’ятеро людей, зокрема дитина, загинули, щонайменше троє були поранені внаслідок ранкових обстрілів російськими військами Херсонщини, повідомила влада.

«Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей – двоє чоловіків і жінка, а також дитина до 2-х років. Ще одна дитина – хлопчик 12 років був доставлений до лікарні», – написав у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок російського обстрілу Велетенського Білозерської громади був тяжко поранений 28-річний місцевий житель.

«У нього діагностували опіки 70% тіла – обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Зараз він перебуває у реанімаційному відділенні, лікарі борються за життя потерпілого», – повідомили в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.