ОГП: пів тисячі дітей загинули в Україні через агресію Росії

В Україні станом на ранок 13 серпня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 500 дітей загинули і щонайменше 1097 – зазнали поранення різного ступеня тяжкості за час повномасштабного вторгнення Росії, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

В ОГП наголосили, що ці цифри – не остаточні, і триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей, за даними прокуратури, постраждали в Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 118, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській областях – 67.

Станом на кінець липня Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 369 і поранення 16 646 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.