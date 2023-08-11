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У Коломийській громаді оголосили жалобу через загибель 8-річного хлопчика під час удару РФ

Наслідки влучання російської ракети на Івано-Франківщині, 11 серпня 2023 року

У Коломийській громаді на Івано-Франківщині 12 і 13 серпня оголосили днями жалоби за загиблим внаслідок російського удару 8-річним хлопчиком, повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

«Через pociйську ракету загинув восьмирічний Володя. Під час удару він перебував на подвір’ї і отримав численні осколкові поранення. Дитину намагались врятувати, але, на жаль… Володя народився в селі Ценява, згодом з батьками переїхав до Коломиї. Закінчив у нас садок, а потім пішов навчатись у ліцей №2. Цього року завершив другий клас. Був дуже допитливою, старанною та веселою дитиною. Це страшна і дуже болюча втрата», – написав він у телеграмі.

Сьогодні вранці Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал». Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, ціллю атаки був аеродром у Коломиї на Івано-Франківщині.

З чотирьох ракет одну вдалося збити в межах Київської області. Решта – вдарила неподалік аеродрому, влучивши в об’єкти цивільної інфраструктури, одна з ракет влучила у житловий сектор, внаслідок чого загинула дитина.

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