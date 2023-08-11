Посол США засудила «невпинні й варварські» удари Росії по Україні 

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила чергові ракетні удари Росії по українських містах, де внаслідок цих атак загинули цивільні люди.

«Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України – вчора вона вдарила по готелю в Запоріжжі, яким користуються колеги з ООН і партнери USAID; сьогодні – обстріляла ракетами Київ та інші українські міста. За минулу добу: четверо загиблих, понад 40 поранених, уламками пошкоджена дитяча лікарня. Зневага Росії до людського життя не має меж», – написала Брінк у твіттері 11 серпня.

Сьогодні вранці Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал». Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, ціллю атаки був аеродром у Коломиї на Івано-Франківщині.

З чотирьох ракет одну вдалося збити в межах Київської області. Решта – вдарила неподалік аеродрому, влучивши в об’єкти цивільної інфраструктури, одна з ракет влучила у житловий сектор, внаслідок чого загинула дитина.

Ввечері 10 серпня російські війська вкотре обстріляли Запоріжжя. За даними Національної поліції, удар було завдано ракетою «Іскандер-К». Одна людина загинула, понад десять – були поранені.