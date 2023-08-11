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КМВА: падіння уламків ракет було у двох районах Києва

Раніше повідомлялося про падіння уламків ракет в Оболонському районі. Фото ілюстративне

Під час останньої повітряної атаки в Києві зафіксовані падіння уламків ракет не лише в Оболонському районі, а й в Дніпровському, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

«В Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідували», – йдеться у повідомленні.

Інформації про потерпілих та травмованих немає, додають в КМВА.

Раніше повідомлялося про падіння уламків ракет в Оболонському районі Києва – на території дитячої лікарні, на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Також на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку.

Після оголошення в усіх регіонах України повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К у напрямку Київщини. Місцева влада Київщини та Хмельниччини також повідомляла про роботу ППО.

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