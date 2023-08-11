Кличко: в Оболонському районі Києва виявили ще два місця падіння уламків ракети

В Оболонському районі Києва виявили ще два місця падіння уламків ракети, повідомив міський голова Віталій Кличко.
«На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає», – написав він у телеграмі.
Раніше стало відомо про падіння уламків ракети на територію однієї з дитячих лікарень Оболонського району Києва. Постраждалих та руйнувань немає.
Після оголошення в усіх регіонах України повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО.
Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К у напрямку Київщини. Місцева влада Київщини та Хмельниччини також повідомляла про роботу ППО.
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