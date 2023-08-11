В Україні оголошена ракетна небезпека (відбій)

Повітряні сили України оголосили про ракетну небезпеку в українських регіонах. Станом на 9:40 оголошення стосується Кіровоградської, Полтавської, Черкаської, Київської та Чернігівської областей. У Криму та на Луганщині повітряна тривога триває безперервно упродовж багатьох місяців.

Після 9:50 небезпека поширилася на всю територію України.

О 10:34 розпочалися відбої тривог.

Влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.