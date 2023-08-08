По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили назвали причину

В усіх областях України близько 18:00 оголосили повітряну тривогу. Влада закликає пройти в укриття.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що тривогу оголосили через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

ОНОВЛЕНО: Приблизно через пів години у Повітряних силах оголосили про відбій тривоги. Даних про обстріли за цей час не надходило.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.