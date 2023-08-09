В Україні знову оголосили повітряну тривогу: через загрозу пуску «Кинджалів»

По всій Україні вдруге за сьогодні оголосили повітряну тривогу. Влада закликає йти у найближчі укриття.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Загроза пусків аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із МіГ-31К», – повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Від відбою попередньої тривоги минуло близько години. Тоді повідомлень про обстріли не надходило.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.