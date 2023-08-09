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В Україні втретє за день оголосили масштабну тривогу

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка», – повідомили Повітряні сили ЗСУ

В Україні втретє за 9 серпня оголосили масштабну повітряну тривогу. Влада рекомендує йти у найближчі укриття.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Попередні два оголошення про повітряну тривогу по всіх областях також були пов’язані зі зльотом російського МіГ-31К і загрозою пуску ракет «Кинджал».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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