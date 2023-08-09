Російські війська вдарили по Запоріжжю: місцева влада повідомляє про загиблих

Російські війська вдарили по житловому кварталу в Запоріжжі, повідомив 9 серпня секретар міської ради Андрій Куртєв.

За його попередніми даними, двоє людей загинули.

Згодом голова Запорізької області Юрій Малашко повідомив про трьох загиблих:

«Надточною» зброєю зруйнувано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі. Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки», – написав він.

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За словами Малашка, триває ліквідація наслідків удару.

Удар також прокоментував президент Володимир Зеленський, заявивши, що рятувальна операція триває, а постраждалим буде надано допомогу.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазначає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.