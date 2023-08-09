Міненерго щодо ситуації зі світлом: пошкоджено лінію електропередач, що призвело до знеструмлення шахти

Станом на 9 серпня вийшов з ремонту енергоблок однієї з ТЕС потужністю 240 МВт, повідомляє Міністерство енергетики України.

Енергетики кажуть, що в межах підготовки до нового опалювального сезону триває «масштабна ремонтна кампанія» на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

«Через військову агресію біля 50% енергосистеми зазнали пошкоджень та руйнувань. Але незважаючи на труднощі ремонтна кампанія йде за графіком. Енергетики працюють 24/7, аби взимку в кожній оселі було тепло то світло», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Крім того, у відомстві кажуть, що через нічні обстріли російської армії на Донеччині було пошкоджено повітряну лінію електропередачі, що призвело до знеструмлення однієї з шахт – під землею перебували працівники, їх вдалося вивести на поверхню неушкодженими.

«На Херсонщині за добу енергетики заживили 8 населених пунктів, які раніше були відключені через пожежу на лінії електропередачі, що виникла внаслідок обстрілів. Залишаються також знеструмленими частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях», – уточнили в Міненерго.

Також відомо, що в Херсоні після підтоплення залишаються відключеними 11,3 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Відновлювальні роботи сповільнені, зокрема, через постійні обстріли армії РФ.

«Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 7 966,00 МВт*год. Експорт відсутній», – підсумували в Міненерго.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.