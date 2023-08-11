У Києві уламки ракети впали на території дитячої лікарні, без постраждалих – Кличко

У Києві уламки ракети впали на території однієї з дитячих лікарень, постраждалих немає, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

«На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.

Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце», – написав він у телеграмі.

Керівник КМВА Сергій Попко уточнив, що це сталося в Оболонському районі.