Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Києві уламки ракети впали на території дитячої лікарні, без постраждалих – Кличко

Керівник КМВА Сергій Попко уточнив, що це сталося в Оболонському районі. Фото ілюстративне

У Києві уламки ракети впали на території однієї з дитячих лікарень, постраждалих немає, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

«На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.
Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце», – написав він у телеграмі.

Керівник КМВА Сергій Попко уточнив, що це сталося в Оболонському районі.

Після оголошення в усіх регіонах України повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К у напрямку Київщини. Влада Київської області також повідомила про роботу ППО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG