У Києві уламки ракети впали на території дитячої лікарні, без постраждалих – Кличко

У Києві уламки ракети впали на території однієї з дитячих лікарень, постраждалих немає, повідомляє міський голова Віталій Кличко.
«На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.
Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце», – написав він у телеграмі.
Керівник КМВА Сергій Попко уточнив, що це сталося в Оболонському районі.
Після оголошення в усіх регіонах України повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО.
Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К у напрямку Київщини. Влада Київської області також повідомила про роботу ППО.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ