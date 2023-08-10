Війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, є постраждалі – влада

Російські військові вкотре обстріляли Запоріжжя, вдаривши по обʼєкту цивільної інфраструктури, повідомив 10 серпня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють», – написав він у телеграмі.

Згодом він уточнив, що на даний час відомо про двох постраждалих, їх у стані легкої тяжкості доправили до медичного закладу.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що на місці удару не було ніяких військових цілей, а територія в цей час була «дуже людна».

Кореспондентка Радіо Свобода повідомила про два вибухи в місті. Повітряна тривога в Запорізькій області досі не скасована.

Напередодні ввечері російські війська завдали удару по житловому кварталу в Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей, дев’ятеро – були поранені.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок удару зруйновані церква і супермаркет. За даними місцевої влади, через російську атаку пошкоджені 13 багатоповерхівок – в них вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.