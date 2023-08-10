Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, є постраждалі – влада

Наслідки російського удару по Запоріжжю, 9 серпня 2023 року

Російські військові вкотре обстріляли Запоріжжя, вдаривши по обʼєкту цивільної інфраструктури, повідомив 10 серпня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють», – написав він у телеграмі.

Згодом він уточнив, що на даний час відомо про двох постраждалих, їх у стані легкої тяжкості доправили до медичного закладу.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що на місці удару не було ніяких військових цілей, а територія в цей час була «дуже людна».

Кореспондентка Радіо Свобода повідомила про два вибухи в місті. Повітряна тривога в Запорізькій області досі не скасована.

«Завжди в «броніках»: в будь який момент може прилетіти»: робота ДСНС біля лінії фронту на Запоріжжі
Embed
«Завжди в «броніках»: в будь який момент може прилетіти»: робота ДСНС біля лінії фронту на Запоріжжі

No media source currently available

0:00 0:04:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Напередодні ввечері російські війська завдали удару по житловому кварталу в Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей, дев’ятеро – були поранені.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок удару зруйновані церква і супермаркет. За даними місцевої влади, через російську атаку пошкоджені 13 багатоповерхівок – в них вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG