СБУ затримала викладача, який коригував удари військ РФ на Запоріжжі

У Службі безпеки повідомили про затримання викладача інформатики місцевого вищого професійного училища, який приховано збирав дані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Запорізької області.

«Для збору розвідданих фігурант облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки. Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що інформація потрібна була військам РФ «для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400».

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

«Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.