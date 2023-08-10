Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю зросла – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 9 серпня зросла до 3 чоловік. Про це повідомила під час брифінгу керівниця відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.



«На ранок сьогодні ми маємо 3 загиблих. Двоє людей – жінка, що сиділа на лавці біля церкви, а також чоловік, що проходив повз – опинились в епіцентрі вибуху, вони загинули на місці. Ще одна жінка, 21 рік, померла в лікарні від травм несумісних з життям», – сказала вона.



Також внаслідок ракетного удару травмовані 9 людей, серед яких є дитина. Її після лікарського огляду відпустили додому.

Ввечері 9 серпня російські війська завдали удару по житловому кварталу в Запоріжжі. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок удару зруйновані церква і супермаркет. За даними місцевої влади, через російську атаку пошкоджені 13 багатоповерхівок – в них вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Після удару повідомлялося про загибель двох людей, ще одну людину медики реанімували.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.