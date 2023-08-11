Метою атаки «Кинджалами» був аеродром на Прикарпатті – Повітряні сили ЗСУ

Російські військові здійснили пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К, метою здійсненої близько 10:00 атаки був аеродром на Прикарпатті, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарила неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор», – інформують у Повітряних силах.

За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару загинула дитина, є травмовані.

Сьогодні вранці у всіх регіонах України була оголошена повітряна тривога. У низці регіонів повідомлялося про роботу ППО. У Києві зафіксували падіння уламків ракет у двох районах, постраждалих немає.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К у напрямку Київщини.

За останніми даними Офісу генпрокурора, через російську агресію в Україні 1596 дітей – станом на 11 серпня 499 дітей загинули та понад 1097 поранені.