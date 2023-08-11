У Москві був збитий безпілотник

Мер Москви Сергій Собянін заявив 11 серпня, що сили ППО збили безпілотник у російській столиці.

«Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. Внаслідок роботи ППО він був ліквідований. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці», – написав Собянін у телеграм-каналі.

Міноборони РФ також прозвітувало про ситуацію з безпілотником у Москві. Відомство заявило, що припинило «спробу київського режиму здійснити терористичну атаку» щодо неназваного обʼєкта на території міста.

«БПЛА був придушений засобами радіоелектронної боротьби і розбився в лісовому масиві на заході міста Москви. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає», – заявили в Міноборони.

Російська столиця впродовж останніх місяців є обʼєктом регулярних атак безпілотників. 3 травня дрони були знешкоджені на території Кремля, а наприкінці липня і на початку травня – влучили в будівлі «Москва-сіті», де розміщувалися російські міністерства.