У Росії закрили московський аеропорт Внуково

У московському аеропорту Внуково запроваджені обмеження на прийом та виліт літаків. Обмеження діють із 9:40, частину рейсів перенаправлено до інших аеропортів, повідомляє державна агенція «РИА Новости» з посиланням на пресслужбу аеропорту.

Телеграм-канал Shot пише, що невідомий обʼєкт, через який у Внуково було запроваджений план «Килим», летів у районі Можайська на низькій висоті та невеликій швидкості. Його засікли радари, розпізнавальної мітки на ньому не було. Інші телеграм-канали повідомляли, що йдеться про безпілотник.

Це вже друге за тиждень закриття аеропорту Внуково. 6 серпня мер Москви Сергій Собянін повідомив про «спробу прориву на Москву безпілотника».