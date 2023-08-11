Росія: очільник Курської області заявив про два збиті дрони

У Росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про два збиті силами протиповітряної оборони безпілотники.

«Вчора близько 23:00 силами ППО на підльоті до Курська було збито два українські БПЛА», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Українська сторона не коментувала інцидент.

Днем раніше також про два збиті безпілотники повідомив мер Москви Сергій Собянін. «Уночі, близько четвертої години ранку, ППО збила два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузькій області, інший у районі Центральної кільцевої автодороги», – написав він.

У московських аеропортах Внуково та Домодєдово в ніч на 10 серпня запроваджувалися обмеження на прийом та випуск літаків. У Внуково обмеження діяли з 02:43 до 05:15. У Домодєдово заявили, що обмеження були «з метою гарантування додаткових заходів безпеки польотів». Судячи з табло аеропортів та даних сервісу Flightradar24, загалом були затримані кількадесят рейсів.