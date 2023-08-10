Мер Москви заявив про чергову атаку дронів

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття двох безпілотників, які, за його словами, летіли у бік міста. Про це він написав в телеграмі.

«Вночі, близько четвертої години ранку, ППО збило два ударні БПЛА, що летять у бік міста», – написав Собянін.

За його словами, один дрон був збитий у Калузької області, інший – у районі ЦКАД.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва неодноразово зазнавала атак безпілотників. У травні дрони атакували купол Сенатського палацу в Кремлі, а також потрапили до житлових будинків у Новій Москві та в центрі міста. У липні два безпілотники вдарили по імовірній штаб-квартирі хакерського угруповання ГРУ. У ніч на 30 липня та на 1 серпня безпілотники атакували вежі Москва-Сіті.