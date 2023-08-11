Через ракетний удар РФ на Прикарпатті загинула дитина – ОВА

Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по цивільному об’єкту в Івано-Франківській області – загинула дитина, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося», – написала вона в телеграмі.

За даними Офісу генпрокурора, російська ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми – загинув 8-річний хлопчик.

Сьогодні вранці у всіх регіонах України була оголошена повітряна тривога. У низці регіонів повідомлялося про роботу ППО. У Києві зафіксували падіння уламків ракет у двох районах, постраждалих немає.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К у напрямку Київщини.

За останніми даними Офісу генпрокурора, через російську агресію в Україні 1596 дітей – станом на 11 серпня 499 дітей загинули та понад 1097 поранені.