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Росія стверджує, що в Запоріжжі била не по готелю, а по базі «іноземних найманців»

Наслідки російського удару по готелю Reikartz у Запоріжжі, 10 серпня 2023 року

Росія заявила 11 серпня, що днем раніше в Запоріжжі її військові завдали удару по базі, де базувалися іноземні найманці.

«У районі міста Запоріжжя був уражений пункт тимчасової дислокації іноземних найманців», – ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Увечері 10 серпня координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що «приголомшена» звісткою про російський удар по готелю Reikartz у Запоріжжі. За заявою Браун, готель часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю: фотосвідчення
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Наслідки удару РФ по Запоріжжю: фотосвідчення

Російські війська знову обстріляли Запоріжжя увечері 10 серпня. За даними Національної поліції, удар було завдано ракетою «Іскандер-К».

Одна людина загинула, секретар міської ради повідомив також про 14, а голова Запорізької ОВА – про 16 поранених, серед них кілька дітей.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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