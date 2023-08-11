Росія стверджує, що в Запоріжжі била не по готелю, а по базі «іноземних найманців»

Росія заявила 11 серпня, що днем раніше в Запоріжжі її військові завдали удару по базі, де базувалися іноземні найманці.

«У районі міста Запоріжжя був уражений пункт тимчасової дислокації іноземних найманців», – ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Увечері 10 серпня координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що «приголомшена» звісткою про російський удар по готелю Reikartz у Запоріжжі. За заявою Браун, готель часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.

Російські війська знову обстріляли Запоріжжя увечері 10 серпня. За даними Національної поліції, удар було завдано ракетою «Іскандер-К».

Одна людина загинула, секретар міської ради повідомив також про 14, а голова Запорізької ОВА – про 16 поранених, серед них кілька дітей.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.