Співробітники ООН зупинялися в готелі в Запоріжжі, по якому вдарили російські війська

Координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що «приголомшена» звісткою про російський удар по готелю Reikartz у Запоріжжі.

За заявою Браун, готель часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.

«Це абсолютно неприпустимо. Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі в травні минулого року», – заявила вона.

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Представниця ООН додала, що кількість ударів по цивільній інфраструктурі, які ранять або вбивають цивільних, сягнула «неймовірних обсягів», і вони порушують міжнародне право.

«В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні», – йдеться в зверненні Браун.

Російські війська знову обстріляли Запоріжжя увечері 10 серпня. За даними Національної поліції, удар було завдано ракетою «Іскандер-К».

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Одна людина загинула, секретар міської ради повідомив також про 14, а голова Запорізької ОВА – про 16 поранених, серед них кілька дітей.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.