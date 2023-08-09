Число постраждалих через удар РФ у Запоріжжі зросло, зруйновані церква і супермаркет – влада

У Запоріжжі, за останніми даними, внаслідок російського удару по житловому кварталу семеро людей зазнали поранень. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загинули дві людини.

«Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції», – написав він у телеграмі. Він додав, що постраждали люди, які в час прильоту перебували на вулиці.



За словами Клименка, рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, за попередньою інформацією у пʼяти багатоповерхових будинках і у трьох закладах освіти повилітали вікна.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок ракетного удару зруйновані церква і супермаркет.

«Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок», – написав у телеграмі президент Володимир Зеленський.

На даний час у Запорізькій області знову оголосили повітряну тривогу. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що це пов’язано з активністю тактичної авіації російських військ. «Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.