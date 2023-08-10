Жінка загинула через обстріл Росією села в Куп’янському районі – ОВА

Цивільна жінка загинула, чоловік зазнав поранення в селі Подоли Куп’янського району, коли російський снаряд влучив у житловий будинок, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

«Крім того, ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував», – додав він.

Раніше сьогодні місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в телеграм-каналі Куп’янської міської військової адміністрації. В останні дні повідомляли про посилення обстрілів з боку Росії.

Евакуюватися мають жителі лівого берега річки Оскіл. Частково під евакуацію потрапляє і місто Куп’янськ – частина його території, зокрема залізнична станція Куп’янськ-Вузлова. Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що евакуації підлягають понад 11 тисяч людей.