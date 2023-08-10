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Кількість постраждалих у Запоріжжі знову зросла, серед них четверо дітей – ОВА

Наслідки російського удару по Запоріжжю, 10 серпня 2023 року

До 16 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю ввечері 10 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, серед них – четверо дітей.

Водночас секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про 14 постраждалих, зокрема двох дітей: трирічної дівчинки і чотирнадцятирічного хлопця.

Раніше повідомляли про одну загиблу і 11 постраждалих, з яких одна людина – у тяжкому стані.

«Завжди в «броніках»: в будь який момент може прилетіти»: робота ДСНС біля лінії фронту на Запоріжжі
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«Завжди в «броніках»: в будь який момент може прилетіти»: робота ДСНС біля лінії фронту на Запоріжжі

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Місцева влада повідомила, що війська РФ вкотре обстріляли Запоріжжя, вдаривши по обʼєкту цивільної інфраструктури. За словами Куртєва, зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів і відомо про дві ушкоджені багатоповерхівки.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що на місці удару не було ніяких військових цілей, а територія в цей час була «дуже людна».

Президент Володимир Зеленський у телеграмі засудив черговий удар по Запоріжжю і виклав відео, де видно пожежу після обстрілу.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомила про два вибухи в місті.

Напередодні ввечері російські війська завдали удару по житловому кварталу в Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей, дев’ятеро – були поранені.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок удару зруйновані церква і супермаркет. За даними місцевої влади, через російську атаку пошкоджені 13 багатоповерхівок – в них вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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