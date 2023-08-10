Кількість постраждалих у Запоріжжі знову зросла, серед них четверо дітей – ОВА

До 16 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю ввечері 10 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, серед них – четверо дітей.

Водночас секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про 14 постраждалих, зокрема двох дітей: трирічної дівчинки і чотирнадцятирічного хлопця.

Раніше повідомляли про одну загиблу і 11 постраждалих, з яких одна людина – у тяжкому стані.

Місцева влада повідомила, що війська РФ вкотре обстріляли Запоріжжя, вдаривши по обʼєкту цивільної інфраструктури. За словами Куртєва, зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів і відомо про дві ушкоджені багатоповерхівки.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що на місці удару не було ніяких військових цілей, а територія в цей час була «дуже людна».

Президент Володимир Зеленський у телеграмі засудив черговий удар по Запоріжжю і виклав відео, де видно пожежу після обстрілу.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомила про два вибухи в місті.

Напередодні ввечері російські війська завдали удару по житловому кварталу в Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей, дев’ятеро – були поранені.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок удару зруйновані церква і супермаркет. За даними місцевої влади, через російську атаку пошкоджені 13 багатоповерхівок – в них вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.