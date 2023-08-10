Удар по Запоріжжю: у міськраді повідомили про загиблого і 9 поранених – відео

Одна людина загинули, дев’ятеро – постраждали внаслідок вечірнього удару російських військ по Запоріжжю, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він додав, що ця інформація уточнюється.

Голова Запорізької Ова Юрій Малашко повідомив, що на місці продовжують працювати медики.

Президент Володимир Зеленський у телеграмі засудив черговий удар по Запоріжжю і виклав відео, де видно пожежу після обстрілу.

Раніше місцева влада повідомила, що війська РФ вкотре обстріляли Запоріжжя, вдаривши по обʼєкту цивільної інфраструктури. За словами Куртєва, на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів і відомо про дві ушкоджені багатоповерхівки.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що на місці удару не було ніяких військових цілей, а територія в цей час була «дуже людна».

Кореспондентка Радіо Свобода повідомила про два вибухи в місті. Повітряна тривога в Запорізькій області досі не скасована.

Напередодні ввечері російські війська завдали удару по житловому кварталу в Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей, дев’ятеро – були поранені.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок удару зруйновані церква і супермаркет. За даними місцевої влади, через російську атаку пошкоджені 13 багатоповерхівок – в них вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.