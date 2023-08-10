Влада повідомила про зростання числа поранених через удар Росії по Запоріжжю

У Запоріжжі внаслідок російського удару 10 серпня відомо вже про 11 постраждалих, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Раніше повідомляли про дев’ятьох постраждалих. Одна людина загинула. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, це жінка.

Раніше місцева влада повідомила, що війська РФ вкотре обстріляли Запоріжжя, вдаривши по обʼєкту цивільної інфраструктури. За словами Куртєва, зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів і відомо про дві ушкоджені багатоповерхівки.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що на місці удару не було ніяких військових цілей, а територія в цей час була «дуже людна».

Президент Володимир Зеленський у телеграмі засудив черговий удар по Запоріжжю і виклав відео, де видно пожежу після обстрілу.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомила про два вибухи в місті.

Напередодні ввечері російські війська завдали удару по житловому кварталу в Запоріжжі, внаслідок чого загинули троє людей, дев’ятеро – були поранені.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок удару зруйновані церква і супермаркет. За даними місцевої влади, через російську атаку пошкоджені 13 багатоповерхівок – в них вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.