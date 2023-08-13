Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Сили РФ вдарили по Торецьку та Сіверську, поранено двох жінок – прокуратура

Наслідки обстрілів Торецьку російськими військами, ілюстративне фото

Армія РФ атакувала Торецьк та Сіверськ на Донеччині, розповіла представниця обласної прокуратури Олена Руденко, повідомляє «Суспільне Донбас».

«У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога», – уточнила речниця.

Руденко зазначила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG