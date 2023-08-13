Сили РФ вдарили по Торецьку та Сіверську, поранено двох жінок – прокуратура

Армія РФ атакувала Торецьк та Сіверськ на Донеччині, розповіла представниця обласної прокуратури Олена Руденко, повідомляє «Суспільне Донбас».

«У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога», – уточнила речниця.

Руденко зазначила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.