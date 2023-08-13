Обстріли армією РФ Херсонщини: зросла кількість поранених

Станом на 17 годину неділі 13 серпня, внаслідок удару сил РФ по Херсонщині постраждало 20 людей, з них семеро загинуло, а 13 – поранені, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Станом на 17:00 внаслідок військової агресії Росії у Херсонській області сьогодні постраждало 20 осіб: з них 7 загиблих (5 – у Широкій Балці, 2 – у Станіславі), 13 поранених (по 3 – у Херсоні та Бериславі, по 2 - у Станіславі та Комишанах, по 1 – у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах)», – йдеться в повідомленні.

Також Клименко зазначив, що після російських обстрілів виникли пожежі в приватних домоволодіннях: горіли житлові будинки та гаражне приміщення.

«Відважні рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, попри повторні обстріли окупантів», – наголосив міністр.

Раніше влада повідомила про загибель у цьому населеному пункті чоловіка і членів однієї родини: чоловіка, жінки і дівчинки, якій було 23 дні. Про загибель ще двох чоловіків повідомили у Станіславі на Херсонщині. Крім того, за даними влади, щонайменше шестеро людей були поранені.

У Херсоні через обстріли частково зникло світло. Як повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок російських ударів пошкоджена високовольтна лінія живлення.

«Наразі деякі райони міста, включаючи центр, без електропостачання. На даний час фахівці виконують відповідні роботи – перепідключають на резервну лінію для ремонту основної», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.