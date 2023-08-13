На Херсонщині оголосили день жалоби за загиблими через удар Росії

На Херсонщині 14 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, станом на зараз відомо про сімох загиблих, девʼятьох поранених людей.

«Сьогодні Херсонщина здригнулася від страшних звісток. Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани, Широка Балка… Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом із татом і мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя», – написав Прокудін у телеграмі.

Він додав, що у Станіславі через російський удар загинув пастор християнської церкви Микола Тачишвілі і його односелець.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.