Сили РФ вкотре вдарили по Херсонщині, поранено чоловіка – влада

У неділю вдень, 13 серпня, армія РФ вкотре атакувала Херсонську область, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Окупанти обстріляли село Новокаїри Милівської громади, в результаті чого поранено 61-річного чоловіка. Постраждалого шпиталізували. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні влади.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.