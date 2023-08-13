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Сили РФ вкотре вдарили по Херсонщині, поранено чоловіка – влада

Село Карʼєрне на Херсонщине розбите під час бойових дій, було окуповане російськими військовими 8 місяців, ілюстративне фото

У неділю вдень, 13 серпня, армія РФ вкотре атакувала Херсонську область, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Окупанти обстріляли село Новокаїри Милівської громади, в результаті чого поранено 61-річного чоловіка. Постраждалого шпиталізували. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні влади.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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