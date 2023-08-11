Масове звільнення військкомів. Прорив ЗСУ на Запоріжжі? Роботине, фронт, бої

Після оголошеної перевірки роботи військкоматів президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення усіх обласних військкомів. Це підсумки рішення РНБОУ. Кого призначать на їхні місця? Чи працюватимуть обласні центри комплектування і соціальної підтримки та «воєнкоми» інакше?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

Росія обстріляла українські міста «Кинджалами». Подробиці розповіли у Повітряних силах: аеродром на Прикарпатті був ціллю атак, каже речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Через обстріл Івано-Франківська загинула дитина. У Києві уламки впали на територію дитячої лікарні. Деталі обстрілів.

ЗСУ можуть перебувати у селі Роботине Пологівського району Запорізької області. Такі висновки роблять в тому числі зі світлини, яку у мережі опублікував 11 серпня волонтер і народний депутат Юрій Мисягін. Що відбувається у Роботиному та на Запорізькому напрямку загалом? Також українські військові просуваються вперед та мають успіхи на Таврійському напрямку, заявив командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

У медіа обговорюють можливість кадрової ротації у Міністерстві оборони. Заміну нібито підшукують Олексію Резнікову. Подробиці – у «Свобода Live».