Літня жінка поранена через обстріл Росією Нікополя – ОВА

Літня жінка була поранена 11 серпня внаслідок обстрілу Росією Нікополя, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією. Постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

За словами Лисака, через обстріли пошкоджені 15 приватних будинків, шість господарських споруд, авто, понівечені п’ять ліній електропередач.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.