У лікарні помер рятувальник, поранений під час обстрілу Росією Покровська 7 серпня – МВА

У лікарні в Дніпрі помер рятувальник Віталій Кінц, поранений внаслідок обстрілу Росією Покровська на Донеччині 7 серпня, повідомила 13 серпня Покровська міська військова адміністрація. Таким чином число загиблих внаслідок цього удару зросло до десяти.

«З жовтня 2018 року він (загиблий – ред.) очолював 9-ий державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Донецькій області. До цього він керував рятувальними загонами у Добропіллі та Краматорську. Служив у рядах ДСНС з 1996 року. Мав численні державні нагороди. Він був справжнім героєм, який не вагаючись завжди серед перших приходив на порятунок. Рятуючи людей, він не зберіг своє життя», – йдеться в повідомленні МВА у телеграмі.

Раніше влада повідомляла про дев’ятьох загиблих і понад 80 поранених внаслідок удару по Покровську.

Читайте також: У ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці удару РФ у Покровську

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами». Другий ракетний удар відбувся вже після початку рятувальної операції, тому серед постраждалих були поліцейські та рятувальники.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

Читайте також: «Повторний удар був саме по поліцейських і рятувальниках»: Кириленко щодо атаки на Покровськ