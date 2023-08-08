Зеленський повідомив про 9 загиблих через російський удар по Покровську

Через російський удар по житловому будинку в Покровську загинули дев’ятеро людей – про це заявив президент України Володимир Зеленський увечері 8 серпня.

«Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранено. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них – у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи», – заявив він.

Він також звернув увагу на те, що другий ракетний удар відбувся вже після початку рятувальної операції:

«Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії – хоч би як розвивалися події, але вироки проти терористів повинні бути».

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Він також відзначив учасників рятувальної операції, в тому числі співробітників служби цивільного захисту Андрія Самусіна, Олександра Шило, Вячеслава Філюшина, працівників Національної поліції Олександра Чівенкова і Володимира Нікуліна.

«Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей у Покровську та інших містах Донеччини, а особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга покровської лікарні Ігоря Клімова», – додав він.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами».

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.