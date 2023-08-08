Внаслідок ракетного удару по Покровську постраждало 88 людей – ОВА

Кількість людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по Покровську, зросла до 88, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

«Станом на 11 годину 88 поранених», – зазначив Кириленко.

За його словами, дані оперативно збирають з усіх лікарень, куди доправили постраждалих. Важких поранених, яких вдалося стабілізувати, направляють до медзакладів сусідньої області. У важкому стані, зокрема, перебувають двоє поліцейських і один працівник ДСНС, медики борються за їхні життя, каже голова ОВА.

Станом на ранок 8 серпня в МВС казали про 67 поранених, із них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей. Згодом надійшла інформація про те, що внаслідок атаки постраждала 81 людина.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.